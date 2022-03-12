Известный литовский баскетбольный клуб сыграл в сине-желтой форме в поддержку Украины — фото 12 марта, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Жальгирис победил Барселону со счетом 91:84 (Фото:БК Жальгирис)

Во время матча Евролиги между литовским Жальгирисом и испанской Барселоной баскетболисты и болельщики провели акцию в поддержку Украины, которая уже 17-й день отбивает нападение российских оккупантов.

Баскетболисты Жальгириса вышли на матч в форме цвета украинского флага, хотя традиционные цвета клуба — зелено-белые.

Кроме этого, перед началом игры баскетболисты обеих команд продемонстрировали плакаты с надписью «Stop War».

Не остались в стороне и болельщики, разместившие на трибунах много украинских флагов и баннер, символизирующий дружбу между Украиной и Литвой.

Матч завершился победой Жальгириса со счетом 91:84.

Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС выгнали из Евролиги, а Локомотив-Кубань выбросили из Еврокубка из-за вторжения РФ в Украину.

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