Во время эвакуации: ватерполист с подразделения Kraken погиб под Бахмутом 5 июля, 20:30 Всеволод Татьков (Фото:СДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой)

Ватерполист Всеволод Татьков погиб, защищая Украину под Бахмутом.

Во вторник, 4 июля, 19-летний парень, который находился в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, принимал участие в эвакуации.

Всеволод помогал своим товарищам выбраться из окружения, однако погиб.

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«В 18 лет он мужественно встал на защиту нашей страны. Всеволод был талантливым спортсменом, искренним и добрым парнем», — сказано в сообщении городской комплексной детско-юношеской школы по водным видам спорта Яны Клочковой.

Ранее сообщалось, что в борьбе против захватчиков погиб отец украинского футболиста.