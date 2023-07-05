Во время эвакуации: ватерполист с подразделения Kraken погиб под Бахмутом

5 июля, 20:30
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Всеволод Татьков (Фото:СДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой)

Всеволод Татьков (Фото:СДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой)

Ватерполист Всеволод Татьков погиб, защищая Украину под Бахмутом.

Во вторник, 4 июля, 19-летний парень, который находился в составе спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, принимал участие в эвакуации.

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Всеволод помогал своим товарищам выбраться из окружения, однако погиб.

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«В 18 лет он мужественно встал на защиту нашей страны. Всеволод был талантливым спортсменом, искренним и добрым парнем», — сказано в сообщении городской комплексной детско-юношеской школы по водным видам спорта Яны Клочковой.

Ранее сообщалось, что в борьбе против захватчиков погиб отец украинского футболиста.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война в Украине

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