ВСУ ликвидировали тренера сборной России, который домогался до чемпионки мира

1 июля, 14:34
Никита Васильев (Фото: Федерация Фристайла России)

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев ликвидирован в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга.

«Никита Васильев являлся заслуженным тренером Чувашской Республики, 7 лет работал старшим тренером сборной команды россии по фристайлу, подготовил спортсменов — победителей и призеров крупных международных соревнований», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что оккупант, который был командиром десантно-штурмового подразделения, был ликвидирован при штурме села Малиновка Запорожской области.

В апреле 2022 года чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина опубликовала открытое письмо, в котором обвинила Васильева в требовании половины призовых. Затем мать Таталиной обвинила Васильева в домогательствах к ее дочери.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) силы обороны

