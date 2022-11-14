И лишить олимпийского золота. Звезду российского спорта призвали дисквалифицировать на четыре года 14 ноября, 15:01 WADA настаивает на признании вины Валиевой (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать звездную российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, сообщается на официальном сайте CAS.

Ранее WADA обязало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынести решение по делу 16-летней спортсменки, в организме которой было обнаружено запрещенное вещество во время Олимпиады-2022 в Пекине.

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Однако РУСАДА нарушило все дедлайны, перенося несколько раз слушания по данному вопросу. Таким образом, дело теперь будет рассмотрено в CAS.

WADA настаивает на признании вины Валиевой и наказании для нее в виде дисквалификации на срок четыре года.

Также Камиле грозит аннулирование ее результатов, начиная с конца декабря прошлого года. Таким образом, сборная России может лишиться золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

Ранее WADA раскритиковало допуск Валиевой к соревнованиям в Пекине после ее положительного теста на запрещенные препараты.