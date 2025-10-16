Алексей Середа претендует на звание лучшего спортсмена года в прыжках в воду (Фото: instagram.com/oleksii_sereda)

Алексей Середа номинирован на звание лучшего спортсмена по итогам 2025 года в мужских прыжках в воду.

World Aquatics объявила имена претендентов на награду, включив украинца в список.

Середа в этом году завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, на его счету три золотые награды на чемпионате Европы, а также серебро и бронза в Суперфинале Кубка мира.

Реклама

Его конкурентами являются: Кассиэль Руссо из Австралии, Осмар Ольвера из Мексики, Хуан Чао и Зонгуан Ванг из Китая.

Победителей определяют на основе сочетания публичного голосования и решения Номинационного комитета.

Отметим, что на официальной странице World Aquatics в Instagram можно поддержать украинского атлета, поставив лайк на соответствующий stories.

Напомним, что Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2025 году.