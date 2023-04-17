Известная украинская баскетболистка впервые стала чемпионкой самого престижного турнира Европы — видео

17 апреля, 10:54
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Ягупова набрала в финале семь очков (Фото:БК Фенербахче)

Ягупова набрала в финале семь очков (Фото:БК Фенербахче)

Турецкий баскетбольный клуб Фенербахче, в составе которого выступает украинка Алина Ягупова, стал победителем женской Евролиги.

В финальном матче Фенербахче со счетом 99:60 обыграл другой турецкий клуб – Чукурува Мерсин.

Ягупова сыграла в матче 15 минут, набрав 7 очков, сделав 1 подбор, 3 передачи, 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах.

Видео дня

Обзор матча

https://www.youtube.com/watch?v=XdTnWyPbT9I&ab_channel=EuroLeagueWomen

Для украинки это первый триумф в Евролиге. В прошлом году она стала серебряным призером турнира после поражения Фенербахче от венгерского Шопрона.

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Ягупова претендовала на звание самой ценной баскетболистки сезона Евролиги, но MVP стал другой игрок Фенербахче Эмма Миссеман.

Ранее сообщалось, что украинский баскетбольный клуб Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка, где сыграет с греческим Промитеасом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол Фенербахче

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