Известная украинская баскетболистка впервые стала чемпионкой самого престижного турнира Европы — видео 17 апреля, 10:54 Ягупова набрала в финале семь очков (Фото:БК Фенербахче)

Турецкий баскетбольный клуб Фенербахче, в составе которого выступает украинка Алина Ягупова, стал победителем женской Евролиги.

В финальном матче Фенербахче со счетом 99:60 обыграл другой турецкий клуб – Чукурува Мерсин.

Ягупова сыграла в матче 15 минут, набрав 7 очков, сделав 1 подбор, 3 передачи, 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах.

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Обзор матча

Для украинки это первый триумф в Евролиге. В прошлом году она стала серебряным призером турнира после поражения Фенербахче от венгерского Шопрона.

Ягупова претендовала на звание самой ценной баскетболистки сезона Евролиги, но MVP стал другой игрок Фенербахче Эмма Миссеман.

Ранее сообщалось, что украинский баскетбольный клуб Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка, где сыграет с греческим Промитеасом.