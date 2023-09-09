Олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года — видео
Якоб Ингебригтсен (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен вошел в историю мирового спорта, показав невероятный результат по бегу.
Ингебригтсен принял участие в финале забега на 2000 метров в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Спортсмен пробежал дистанцию за 4:43.13 минуты, что позволило ему установить новый мировой рекорд на этой дистанции.
Раньше звание лучшего принадлежало представителю Марокко Гишаму эль Герружу, который 24 года назад финишировал со временем 4:44:79 минуты.
«Всегда приятно побить рекорд. Десять дней назад у меня был какой-то вирус, и я не знал, как чувствовать себя на этих соревнованиях. Но все было хорошо и провел хорошую гонку», — сказал Ингебригтсен в комментарии World Athletics.
Отметим, норвежец в 2020 году на Олимпийских играх завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров.
Ранее сообщалось, что 17-летний украинский пловец установил национальный рекорд.