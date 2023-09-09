Олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года — видео 9 сентября, 16:08 Якоб Ингебригтсен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен вошел в историю мирового спорта, показав невероятный результат по бегу.

Ингебригтсен принял участие в финале забега на 2000 метров в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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Спортсмен пробежал дистанцию за 4:43.13 минуты, что позволило ему установить новый мировой рекорд на этой дистанции.

Видео дня

#BrusselsDL 🇧🇪 - 🏃‍♂️ 2000M



1. Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 4:43.13 WR

2. Reynold Cheruiyot 🇰🇪 4:48.14 NR

3. Stewart McSweyn 🇦🇺 4:48.77 AR

4. Niels Laros 🇳🇱 4:49.68 NR

5. Mario García 🇪🇸 4:49.85 NR

6. Narve Gilje Nordås 🇳🇴 4:50.64 PB #Athlétismepic.twitter.com/rniFdnKhJs — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) September 8, 2023

Раньше звание лучшего принадлежало представителю Марокко Гишаму эль Герружу, который 24 года назад финишировал со временем 4:44:79 минуты.

«Всегда приятно побить рекорд. Десять дней назад у меня был какой-то вирус, и я не знал, как чувствовать себя на этих соревнованиях. Но все было хорошо и провел хорошую гонку», — сказал Ингебригтсен в комментарии World Athletics.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Отметим, норвежец в 2020 году на Олимпийских играх завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров.

Ранее сообщалось, что 17-летний украинский пловец установил национальный рекорд.