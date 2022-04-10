Легендарный велогонщик продал свой велосипед с чемпионской гонки Тур де Франс для помощи украинским детям 10 апреля, 17:24 Цей матеріал також доступний українською Велосипед удалось продать за 40 тысяч евро (Фото:Ян Ульрих via Instagram)

Легендарный немецкий велогонщик Ян Ульрих продал свой велосипед с чемпионской гонки Тур де Франс в 1997 году, чтобы помочь украинским детям.

По этому сообщает Bild.

Спортсмен провел благотворительный аукцион, на котором удалось продать велосипед за 40 тысяч евро.

Деньги будут переданы фонду «Сердце для детей и пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания и других вещей первой необходимости для украинских детей-беженцев.

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Ян Ульрих – победитель Тур де Франс-1997 и Вуэльты-1999, олимпийский чемпион Сиднея-2000 и трехкратный чемпион мира.

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Ранее сообщалось, что звездный украинский каратист Станислав Горуна ради помощи ВСУ решил продать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-2022 в Токио. Награду в итоге продали за 20,5 тысячи долларов.

Перед этим главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.

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