Звездный форвард клуба НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо успешно начал новый сезон в самой престижной баскетбольной лиге мира.

В первом поединке регулярного чемпионата против Вашингтона Адетокумбо набрал 37 очков, сделал 14 подборов и отдал пять ассистов. Милуоки одержал домашнюю победу со счетом 133:120.

Бакс выиграли и второй матч сезона против Торонто — 122:116. Адетокумбо принес своей команде 31 очко, 20 подборов и семь передач.

Таким образом, Яннис стал первым игроком в истории НБА, который набрал 60+ очков, сделал 30+ подборов и отдал 10+ ассистов в стартовых двух матчах сезона, сообщает ESPN Insights.

Следующий поединок в регулярном чемпионате Милуоки проведет 27 октября на выезде против Кливленда.

30-летний Адетокумбо выступает за Бакс с 2013 года, когда клуб выбрал его под 15-м пиком на драфте НБА.

В составе Милуоки греческий форвард дважды становился самым ценным игроком сезона в НБА (2019, 2020), а в 2021 году привел клуб к первому за 50 лет титулу.

