60+30+10. Грек Адетокумбо установил историческое достижение на старте сезона НБА — видео
Яннис помог Милуоки переиграть Торонто (Фото: Gerry Angus-Imagn Images)
Звездный форвард клуба НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо успешно начал новый сезон в самой престижной баскетбольной лиге мира.
В первом поединке регулярного чемпионата против Вашингтона Адетокумбо набрал 37 очков, сделал 14 подборов и отдал пять ассистов. Милуоки одержал домашнюю победу со счетом 133:120.
Бакс выиграли и второй матч сезона против Торонто — 122:116. Адетокумбо принес своей команде 31 очко, 20 подборов и семь передач.
Таким образом, Яннис стал первым игроком в истории НБА, который набрал 60+ очков, сделал 30+ подборов и отдал 10+ ассистов в стартовых двух матчах сезона, сообщает ESPN Insights.
Следующий поединок в регулярном чемпионате Милуоки проведет 27 октября на выезде против Кливленда.
30-летний Адетокумбо выступает за Бакс с 2013 года, когда клуб выбрал его под 15-м пиком на драфте НБА.
В составе Милуоки греческий форвард дважды становился самым ценным игроком сезона в НБА (2019, 2020), а в 2021 году привел клуб к первому за 50 лет титулу.
