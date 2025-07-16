Магучих стала чемпионкой на этапе Континентального тура в Бельгии

Ярослава Магучих выступила на турнире в Бельгии (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую награду «бронзового» Континентального тура в бельгийском Льеже.

Украинка начала соревнование на высоте 1,91 метра, которую преодолела со второй попытки. Затем Ярослава пропускала планку 1,94 метра.

Высоту 1,96 метра Магучих не смогла покорить за все свои три попытки.

Реклама

В итоге Магучих разделила первое место с Черити Гафнагель из США, которая также переносила планку на 1,96 метра и не смогла ее покорить.

Континентальный тур

Льеж, Бельгия

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,91 м

1. Черити Гафнагель (США) — 1,91 м

3. Михаэла Груба (Чехия) — 1,86 м

Ранее сообщалось, что ураинский олимпийский призер Илья Ковтун сменил спортивное гражданство.