Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде, однако Украина не смогла удержаться в элитном дивизионе.

Магучих начала соревнования, легко преодолев высоту 1,91 м с первой попытки. На отметке 1,94 м она также не испытывала трудностей. Высота 1,97 м стала настоящим испытанием — Ярослава преодолела ее только с третьей попытки. Решающим стал прыжок на 2,00 м, который принес украинке победу.

После триумфа Магучих попыталась покорить высоту 2,03 м, но ей это не удалось.

Эта победа стала для Ярославы второй подряд на командном чемпионате Европы после триумфа 2024 года.

Результаты соревнования:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 м

2. Мария Жодик (Польша) — 1.97 м

3. Имке Оннен (Германия) — 1.94 м

Кроме этого, в последний день соревнований вторым стал Артур Фельфнер в метании копья (80.54 м), а Артем Левченко установил личный рекорд в толкании ядра (20.36 метра) и занял 5-е место.

Несмотря на этот успех, украинская сборная по итогам командного чемпионата Европы заняла 14-е место среди 16 команд, из-за чего потеряла место в элитном дивизионе турнира и выбыла во второй дивизион.

Зачет командного чемпионата Европы по легкой атлетике:

1. Италия — 431,5 очка

2. Польша — 405,4

3. Германия — 397

4. Нидерланды — 384,5

5. Великобритания — 381

6. Испания — 378

7. Франция — 354,5

8. Португалия — 304

9. Швеция — 288,5

10. Швейцария — 286

11. Чехия — 282

12. Греция — 253

13. Венгрия — 244,5

14. Украина — 231

15. Финляндия — 220,5

16. Литва — 177,5

