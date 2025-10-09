«Пока есть время и возможности»: Магучих рассказала, где побывала после чемпионата мира-2025 — милые фото
Ярослава Магучих на отдыхе после чемпионата мира-2025 (Фото: instagram.com/rosya_dp)
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото.
Украинская спортсменка рассказала, что побывала в Монако после чемпионата мира-2025.
«После чемпионата мира была в Монако, потому что пока есть время и возможности перед подготовкой к зимнему сезону — ими надо пользоваться», — написала Ярослава.
Напомним, что Ярослава Магучих на чемпионате мира-2025 в Токио завоевала бронзу в прыжках в высоту. Украинка призналась, что не выполнила поставленные задачи.