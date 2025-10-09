«Пока есть время и возможности»: Магучих рассказала, где побывала после чемпионата мира-2025 — милые фото

9 октября, 10:35
Поделиться:
Ярослава Магучих на отдыхе после чемпионата мира-2025 (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава Магучих на отдыхе после чемпионата мира-2025 (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото.

Читайте также:
Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк — фото

Украинская спортсменка рассказала, что побывала в Монако после чемпионата мира-2025.

«После чемпионата мира была в Монако, потому что пока есть время и возможности перед подготовкой к зимнему сезону — ими надо пользоваться», — написала Ярослава.

Реклама

instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp

Напомним, что Ярослава Магучих на чемпионате мира-2025 в Токио завоевала бронзу в прыжках в высоту. Украинка призналась, что не выполнила поставленные задачи.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика Ярослава Магучих прыжки в высоту

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies