Украинская спортсменка рассказала, что побывала в Монако после чемпионата мира-2025.

«После чемпионата мира была в Монако, потому что пока есть время и возможности перед подготовкой к зимнему сезону — ими надо пользоваться», — написала Ярослава.

Реклама

Фото: instagram.com/rosya_dp

Фото: instagram.com/rosya_dp

Фото: instagram.com/rosya_dp

Фото: instagram.com/rosya_dp

Фото: instagram.com/rosya_dp

Напомним, что Ярослава Магучих на чемпионате мира-2025 в Токио завоевала бронзу в прыжках в высоту. Украинка призналась, что не выполнила поставленные задачи.