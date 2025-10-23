«В детстве я пробовала все». Магучих рассказала, каким видом спорта занималась до прыжков в высоту

В разговоре на YouTube-канале Сергея Притулы Ярослава Магучих рассказала, что в детстве, в частности, пробовала себя в танцах и занималась каратэ, прежде чем окончательно выбрать прыжки в высоту.

Реклама

«В детстве я пробовала все — и танцы, и каратэ. Неделю я ходила на каратэ. Я немного ходила. Вот честно, не захотела.

У меня сестра занималась каратэ. У нее коричневый пояс. Она серебряный призер чемпионата Европы по каратэ. И папа хотел, чтобы я тоже занималась каратэ, но я неделю проходила, сказала: «Нет, я не хочу, мне не нравится, я не буду заниматься».

Он расстроился, но сказал: «Ну, хорошо». И потом сестра же меня и перевела на легкую атлетику. Так и началось. Но когда я начинала, у меня не было такой мысли или мечты, что в будущем я буду олимпийской чемпионкой, или что это будет моя профессиональная деятельность", — рассказала Ярослава.

Магучих объяснила, почему не захотела продолжать заниматься каратэ.

«Потому, что они все статично отрабатывают. Очень мало активности. Ну, я хотела более бегать, прыгать, то есть мне надо было бегать. Вот так и получилось, — сказала Магучих.

Ранее Магучих назвала сумму своего самого большого доната.