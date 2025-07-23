«Изменилось настроение»: Магучих призналась, что потеряла уверенность после провала на Бриллиантовой лиге

Ярослава Магучих впервые с 2022 года осталась без медали этапа Бриллиантовой лиги (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что у нее появились проблемы.

Украинская спортсменка рассказала, что потеряла уверенность после неудачных результатов на этапах Бриллиантовой лиге.

«Да, изменилось настроение, потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Поэтому есть такое впечатление.

Реклама

Думаю, это все у меня в голове. Мне надо настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам за 2 метра. Следующий старт в августе — готовимся там выступать", — сказала Магучих для Суспільне Спорт.

Напомним, что на прошлой неделе в Лондоне украинка впервые с 2022 года осталась без медали этапа Бриллиантовой лиги. Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 16 августа в польском Хожуве.

Ранее Магучих объяснила, почему впервые за три года осталась без медали.