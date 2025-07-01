«Невероятная личность»: соперница Магучих расхвалила украинку

Груба заявила, что все спортсменки должны учиться у представительницы Украины, ведь она замечательный человек.

«Ярослава — невероятная личность. Я имела честь провести с ней неделю, когда мы летели в Японию на соревнования. Она замечательный человек, и прежде всего замечательная спортсменка.

Реклама

Я старалась научиться у нее как можно больше. Нам всем надо провести много работы, чтобы хотя бы приблизиться к ней", — приводит слова Михаэлы Idnes.cz.

В середине мая Ярослава победила на турнире в Токио с результатом 1,96 м, а чешская легкоатлетка тогда заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Магучих одержала победу в прыжках в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы 2025.