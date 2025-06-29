«Мешает сосредоточиться». Магучих рассказала, как отвлекается от спорта и почему редко слушает музыку

29 июня, 17:33
Ярослава Магучих (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как психологически перезагружается после изнурительных соревнований.

По словам спортсменки, она предпочитает простые вещи, а вот музыка не входит в число ее любимых методов отдыха, сообщает redbull.com.

«Прогулки по городу или пляжу. Когда чувствую, что перегружена, то слушаю музыку или аудиокнигу. Обычно я редко включаю музыку, потому что она мешает мне сосредоточиться. А вот книги помогают окунуться в другой мир», — рассказала Магучих.

В июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих прыгнула на 2,10 метра, превзойдя на 1 см рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

Ранее Магучих откровенно рассказала, что помогает ей от выгорания.

