«Мешает сосредоточиться». Магучих рассказала, как отвлекается от спорта и почему редко слушает музыку

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как психологически перезагружается после изнурительных соревнований.

По словам спортсменки, она предпочитает простые вещи, а вот музыка не входит в число ее любимых методов отдыха, сообщает redbull.com.

«Прогулки по городу или пляжу. Когда чувствую, что перегружена, то слушаю музыку или аудиокнигу. Обычно я редко включаю музыку, потому что она мешает мне сосредоточиться. А вот книги помогают окунуться в другой мир», — рассказала Магучих.

В июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих прыгнула на 2,10 метра, превзойдя на 1 см рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

Ранее Магучих откровенно рассказала, что помогает ей от выгорания.