«Даже 1, 5, 20 гривен очень помогают»: Магучих назвала сумму своего самого большого доната

23 октября, 11:22
Ярослава Магучих назвала два самых больших доната (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Чемпионка Олимпийских игр 2024 года в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказал о двух своих самых больших донатах.

Украинская спортсменка сделала самый большой донат после Олимпиады-2024. Тогда она пожертвовала 1 миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова.

«Самый большой донат был после Олимпиады-2024. Это был один миллион гривен, который я перевела на сбор Лачена на машины. Донаты — это не соревнование. Донатьте, пожалуйста, кто сколько может — даже 1, 5, 20 гривен очень помогают. Поэтому не стесняйтесь».

Ярослава добавила, что также поддерживает фонд UA Animals, который помогает бездомным животным.

«Еще был миллион на приюты UA Animals — приютов было четыре. На самом деле я очень люблю животных. Люди могут помочь себе сами, а животные, к сожалению, в нашем обществе нуждаются в помощи. Из-за нас много животных сейчас на улице», — рассказала Магучих в эфире программы Гуртом та вщент.

Напомним, что Магучих подвела итоги сезона после бронзы на ЧМ-2025.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика Ярослава Магучих прыжки в высоту

