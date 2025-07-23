«Don't push the horses»: Магучих оригинально ответила на хейт фанатов, добавив фразу Усика — видео
Ярослава Магучих ответила на критику фанатов (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала новый пост в социальной сети.
Магучих обратилась к болельщикам, которые критикуют ее за последние результаты. Она добавила и станцевала под фразу абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика — «Don't push the horses».
«Последние несколько стартов для меня проходят не так высоко, как хотелось бы, но я знаю, что могу и буду прыгать.
И единственное, что я бы хотела добавить к этому — нация держится на единстве. К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках.
Поэтому: Don’t push the horses.
Давайте будем поддержкой друг для друга, а не наоборот".
Напомним, что на последнем этапе Бриллиантовой лиги Магучих впервые с 2022 года осталась без награды.
Ранее украинка призналась, что потеряла уверенность после провала на Бриллиантовой лиге.