«Don't push the horses»: Магучих оригинально ответила на хейт фанатов, добавив фразу Усика — видео

23 июля, 22:22
Ярослава Магучих ответила на критику фанатов (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала новый пост в социальной сети.

Магучих обратилась к болельщикам, которые критикуют ее за последние результаты. Она добавила и станцевала под фразу абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика — «Don't push the horses».

«Последние несколько стартов для меня проходят не так высоко, как хотелось бы, но я знаю, что могу и буду прыгать.

И единственное, что я бы хотела добавить к этому — нация держится на единстве. К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках.

Поэтому: Don’t push the horses.

Давайте будем поддержкой друг для друга, а не наоборот".

Напомним, что на последнем этапе Бриллиантовой лиги Магучих впервые с 2022 года осталась без награды.

Ранее украинка призналась, что потеряла уверенность после провала на Бриллиантовой лиге.

Поделиться:

