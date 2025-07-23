Магучих обратилась к болельщикам, которые критикуют ее за последние результаты. Она добавила и станцевала под фразу абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика — «Don't push the horses».

Реклама

«Последние несколько стартов для меня проходят не так высоко, как хотелось бы, но я знаю, что могу и буду прыгать.

И единственное, что я бы хотела добавить к этому — нация держится на единстве. К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках.

Поэтому: Don’t push the horses.

Давайте будем поддержкой друг для друга, а не наоборот".

Напомним, что на последнем этапе Бриллиантовой лиги Магучих впервые с 2022 года осталась без награды.

Ранее украинка призналась, что потеряла уверенность после провала на Бриллиантовой лиге.