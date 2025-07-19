Впервые без медали с 2022 года: Магучих не попала в призеры на этапе Бриллиантовой лиги — видео
Ярослава Магучих не смогла выиграть медаль на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)
В Лондоне состоялись соревнования в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Украинка Ярослава Магучих начала выступления с высоты 1,89 метра, с которой справилась с первой попытки. Затем с третьей попытки она покорила высоту 1,93 метра.
После этого украинка с трех попыток не смогла покорить планку 1,96 метра. В итоге Магучих заняла четвертое место.
Ярослава впервые с 2022 года осталась без награды на этапе Бриллиантовой лиги.
Отметим, что украинка Юлия Левченко не смогла принять участие в турнире, ведь не успела оформить визу для въезда в Великобританию.
Бриллиантовая лига. Лондон, Великобритания
Прыжки в высоту. Женщины
- Морган Лейк (Великобритания) — 1,96 м
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,93
- Кристина Гонзель (Германия) — 1,93
- Ярослава Магучих (Украина) — 1,93
Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой на этапе Континентального тура в Бельгии.