Впервые без медали с 2022 года: Магучих не попала в призеры на этапе Бриллиантовой лиги — видео

19 июля, 18:09
Поделиться:
Ярослава Магучих не смогла выиграть медаль на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Ярослава Магучих не смогла выиграть медаль на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

В Лондоне состоялись соревнования в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Читайте также:
Из мусора в сокровище. Медали ЧМ-2025 по водным видам спорта сделали из алюминиевых банок

Украинка Ярослава Магучих начала выступления с высоты 1,89 метра, с которой справилась с первой попытки. Затем с третьей попытки она покорила высоту 1,93 метра.

После этого украинка с трех попыток не смогла покорить планку 1,96 метра. В итоге Магучих заняла четвертое место.

Реклама

Ярослава впервые с 2022 года осталась без награды на этапе Бриллиантовой лиги.

Отметим, что украинка Юлия Левченко не смогла принять участие в турнире, ведь не успела оформить визу для въезда в Великобританию.

Читайте также:
Трагедия в Италии: погиб легендарный экстремал, который прыгал из стратосферы и преодолел звуковой барьер

Бриллиантовая лига. Лондон, Великобритания
Прыжки в высоту. Женщины

  1. Морган Лейк (Великобритания) — 1,96 м
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,93
  3. Кристина Гонзель (Германия) — 1,93
  4. Ярослава Магучих (Украина) — 1,93
london.diamondleague.com
Фото: london.diamondleague.com
https://www.youtube.com/embed/_DhCBrQstwc?si=99tEFjhR5aYlG9PQ

Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой на этапе Континентального тура в Бельгии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   прыжки в высоту Ярослава Магучих Легкая атлетика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies