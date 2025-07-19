Ярослава Магучих не смогла выиграть медаль на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

В Лондоне состоялись соревнования в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Украинка Ярослава Магучих начала выступления с высоты 1,89 метра, с которой справилась с первой попытки. Затем с третьей попытки она покорила высоту 1,93 метра.

После этого украинка с трех попыток не смогла покорить планку 1,96 метра. В итоге Магучих заняла четвертое место.

Ярослава впервые с 2022 года осталась без награды на этапе Бриллиантовой лиги.

Отметим, что украинка Юлия Левченко не смогла принять участие в турнире, ведь не успела оформить визу для въезда в Великобританию.

Бриллиантовая лига. Лондон, Великобритания

Прыжки в высоту. Женщины

Морган Лейк ( Великобритания) — 1,96 м Элеанор Паттерсон ( Австралия) — 1,93 Кристина Гонзель ( Германия) — 1,93 Ярослава Магучих ( Украина) — 1,93

Фото: london.diamondleague.com

Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой на этапе Континентального тура в Бельгии.