Магучих установила рекорд сезона. Украинские прыгуньи заняли весь пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги

19 июня, 03:04
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Украинки выиграли все три медали своих соревнований (Фото:НОК Украины via Facebook)

Украинки выиграли все три медали своих соревнований (Фото:НОК Украины via Facebook)

Украинские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Париже.

Ярослава Магучих установила рекорд сезона в прыжках на открытом воздухе, взяв со второй попытки высоту 201 см, и выиграла золото.

https://www.youtube.com/watch?v=UndUtTtZh4k

Серебряная медаль досталась Ирине Геращенко, которая с первой попытки прыгнула на 198 см. Планка в 201 см с трех попыток ей не покорилась.

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Бронзу поделили Юлия Левченко и австралийка Никола Олислагерс — спортсменки взяли высоту в 195 см с первой попытки.

Примечательно, что Украину впервые в истории представляли четыре атлетки, где еще одна украинка Катерина Табашник заняла шестое место.

В марте 2022 года Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

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Теги:   Рекорд Легкая атлетика Юлия Левченко Ярослава Магучих

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