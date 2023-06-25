Непобедимая. Ярослава Магучих завоевала золото на Европейских игр 25 июня, 20:11 Магучих на ЕИ-2023 (Фото:НОК Украины)

Украинская прыгунья в высоту выиграла уже свои одиннадцатые соревнования в этом сезоне.



В воскресенье, 25 июня, сборная Украины продолжила собирать награды на Европейских играх. Мы уже писали, что Алексей Середа и Кирилл Болюх стали чемпионами в синхронных прыжках с вышки.

Видео дня

А теперь золото в легкой атлетике завоевала Ярослава Магучих. Нашей спортсменке покорилась высота 1,97 метра. Серебро выиграла Даниэла Станчу из Румынии (1,94 м), бронза у Навал Менике (Франция, 1,92 м).

Таким образом, на Европейских играх сборная Украины завоевала уже 22 награды — 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. И в общекомандном зачете занимает третье место. Лидирует Испания — 16 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.