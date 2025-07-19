«Паниковать еще не надо»: Магучих объяснила, почему впервые за три года осталась без медали

19 июля, 19:31
Ярослава Магучих стала четвертой в прыжках в высоту на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ярослава Магучих стала четвертой в прыжках в высоту на турнире в Лондоне (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

По словам девушки, ничего катастрофического не случилось. Сейчас нужно готовиться к главному старту в сезоне — чемпионату мира.

«Думаю, паниковать еще не надо. Конечно, хочется прыгать выше. Последние два старта — не те результаты, на которые я могу прыгать. Но в этом нет ничего страшного. Будем тренироваться и готовиться. Главный старт — чемпионат мира».

Магучих высказалась о том, почему ей не удалось выиграть медаль.

«Проблемы с дугой, потому что я не ложусь в нее, а срезаю ее, и делаю широкие шаги перед отталкиванием, а должна была бы наоборот делать короткие. Насколько быстро это можно исправить? Думаю, это все у меня в голове. Мне надо настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам за 2 метра», — приводит слова украинки Суспільне Спорт.

Ярослава впервые с 2022 года осталась без награды на этапе Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла место в элите молодежного Евробаскета.

