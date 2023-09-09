Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе 9 сентября, 08:28 Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в столице Бельгии.

Украинка единственная спортсменка, которой покорилась высота 2,00 м.

Отметим, что Магучих пыталась взять высоту 2,04, однако все попытки были напрасными.

Четвертый результат показала Ирина Геращенко. Она прыгнула 1,91 м.

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Бриллиантовая лига

Брюссель, Бельгия

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97

3. Элеонор Патерсон (Австралия) — 1,94

4. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91

5. Морган Лейк (Великобритания) — 1,91

6. Лия Апостоловски (Словения) — 1,91

7. Наваль Менникер (Франция) — 1,84

7. Мерель Маэс (Бельгия) — 1,84

9. Элизабет Пихела (Эстония) — 1,80

9. Хета Туури (Финляндия) — 1,80

Ранее Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги и вышла в суперфинал сезона, который состоится в американском Юджине 16−17 сентября.

Также Ярослава стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.