Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

9 сентября, 08:28
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Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в столице Бельгии.

Украинка единственная спортсменка, которой покорилась высота 2,00 м.

Отметим, что Магучих пыталась взять высоту 2,04, однако все попытки были напрасными.

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Четвертый результат показала Ирина Геращенко. Она прыгнула 1,91 м.

Видео дня

Бриллиантовая лига

Брюссель, Бельгия

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97

3. Элеонор Патерсон (Австралия) — 1,94

4. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91

5. Морган Лейк (Великобритания) — 1,91

6. Лия Апостоловски (Словения) — 1,91

7. Наваль Менникер (Франция) — 1,84

7. Мерель Маэс (Бельгия) — 1,84

9. Элизабет Пихела (Эстония) — 1,80

9. Хета Туури (Финляндия) — 1,80

Ранее Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги и вышла в суперфинал сезона, который состоится в американском Юджине 16−17 сентября.

Также Ярослава стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Легкая атлетика Ярослава Магучих прыжки в высоту

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