«Хочется все бросить». Магучих откровенно рассказала, что помогает ей от выгорания

28 июня, 21:03
Ярослава Магучих (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Ярослава Магучих (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, какую роль в ее эмоциональном состоянии играют семья и наставники.

По словам спортсменки, общение с близкими имеет для нее чрезвычайно важное значение.

«Семья, тренер, команда мне очень помогают. Я семейный человек. Я много времени провожу за границей, не вижу родных — и тогда чувствую выгорание, хочется все бросить.

Для меня важно общаться с семьей, с командой, с тренером. Перед сезоном ко мне приезжали родители с сестрой — мы пообщались, и это придало мне энергии", — цитирует Магучих сайт Red Bull.

Напомним, в июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих прыгнула на 2,10 метра, превзойдя на 1 см рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

Ранее сообщалось, что Магучих поспорила с судьями и впервые за два года не выиграла турнир.

