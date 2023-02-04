«Большинство проголосует против». Звезда биатлона осудил вероятный допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям

4 февраля, 23:40
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Йоханнес Бё выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям (Фото:Йоханнес Бё via Instagram)

Йоханнес Бё выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям (Фото:Йоханнес Бё via Instagram)

Звездный норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Бё заявил, что сейчас не только не время возвращать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но и не стоит даже обсуждать эту тему, сообщает VG.

«Я понимаю, что разговоры об их возможном возвращении должны постоянно вестись, но на этот момент мы слишком далеки даже от обсуждения этой возможности. Это мой ответ», — сказал Бё.

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Биатлонист также ответил на тезис в заявлении МОК о том, что «подавляющее большинство» хочет, чтобы России и Беларуси разрешили вернуться к международным соревнованиям.

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«Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосует против.

МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия — финансово сильное государство, поэтому досадно, что это сказывается", — добавил Бё.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон МОК

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