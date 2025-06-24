Левченко с лучшим прыжком за два года выиграла серебро Континентального тура — видео

24 июня, 22:09
Юлия Левченко выиграла серебро по прыжкам в высоту в Чехии (Фото: instagram.com/levchenkou)

Юлия Левченко выиграла серебро по прыжкам в высоту в Чехии

Украинка Юлия Левченко завоевала серебро на турнире Континентального тура по прыжкам в высоту в Брно (Чехия).

В соревновании приняли участие 15 спортсменок, в том числе две представительницы Украины — Юлия Левченко и Юлия Чумаченко.

Левченко сумела с третьей попытки покорить высоту 1.98 метра, что является ее лучшим результатом сезона.

Австралийка Никола Олислагерс взяла высоту 2.00 метра с первой попытки, что принесло ей золото. Юлия не смогла преодолеть эту планку.

Юлия Чумаченко завершила выступление на 11-м месте с результатом 1,79 метра.

Континентальный тур.
Прыжки в высоту
Брно, Чехия

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,00 м
  2. Юлия Левченко (Украина) — 1,98
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,96

    11. Юлия Чумаченко (Украина) — 1,79
https://www.youtube.com/embed/z8stzRHiIgQ?si=Cxbtlv-K1dkINWud
Левченко показала свой лучший результат за последние два года. В последний раз 27-летняя украинка так успешно прыгала в 2023 году на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве.

Отметим, что Юлия также выполнила норматив на чемпионат мира.

Напомним, что это уже вторая награда Левченко за последнюю неделю — ранее она завоевала золото на международных соревнованиях в Варшаве.

