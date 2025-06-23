Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала чемпионкой на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Варшаве.

Левеченко с первых попыток преодолела шесть первых планок — от 1.70 м до 1.88 м.

Золото украинка выиграла на высоте 1.88 метра, ведь она стала единственной, кто сумел покорить эту высоту.

Юлия продолжила прыгать: со второй попытки покорила 1.90 м, а с третьей — 1.92 м.

Левченко заказала высоту 1.95 м и попыталась обновить личный рекорд в сезоне (1.94 м в Дохе), однако сделать это ей не удалось.

Континентальный тур

Прыжки в высоту

Варшава, Польша

Юлия Левченко ( Украина) — 1,92 м Кристина Овчинникова ( Казахстан) — 1,85 м Алисия Высоцкая ( Польша) — 1,85 м

Фото: Результаты турнира в Польше / Watch Athletics

Для Левченко это первое золото международных соревнований за два года. В феврале 2023 года она победила на турнире во французском Мондевилле.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка стала 11-й.