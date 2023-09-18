Украинка Ткач зрелищно победила россиянку на чемпионате мира по борьбе и не пожала ей руку 18 сентября, 17:37 Юлия Ткач (Фото:unitedworldwrestling.org)

Украинка Юлия Ткач победила россиянку Анастасию Сидельникову в 1/8 финала чемпионате мира по борьбе в Белграде.

Поединок состоялся в весовой категории до 59 кг. Ткач уступала 0:4, однако сумела переломить ход поединка и одержала волевую победу — 5:4.

После победы украинка отказалась пожимать руку представительнице страны-агрессора.

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После этого Ткач победила норвежку Отелию Хоэ 5:0 и вышла в полуфинал.

Следует отметить, что россиян и белорусов допустили к турниру как нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что в России произошла истерика после того, как украинский борец Валентин Блясецкий отказался пожимать руку россиянину Абасгаджи Магомедову.