Умер выдающийся украинский пловец, который становился чемпионом мира

В 101 год ушел из жизни украинский пловец Георгий Дмитриевич Чижевский, который выигрывал чемпионаты мира и установил рекорд Европы в своей возрастной категории.

Об этом сообщила пресс-служба городских властей Вознесенска, где родился спортсмен.

«Родился в 1924 году, он прошел войну, освобождал Украину и Европу, получил боевые награды. Всю свою жизнь посвятил плаванию, воспитав не одно поколение спортсменов, для которых стал не только тренером, но и примером силы духа, доброты и преданности делу», — говорится в заявлении.

Уже в зрелом возрасте Чижевский участвовал в национальных, континентальных и мировых соревнованиях по плаванию в своей возрастной категории. Он чемпион мира 2015 и 2017 годов, рекордсмен Европы на дистанции 200 метров брассом в категории 90+.

Чижевский участвовал в международных соревнованиях в Киеве, Львове и Будапеште. Он обладатель более 40 спортивных медалей и четырех кубков.

