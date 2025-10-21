Умер выдающийся украинский пловец, который становился чемпионом мира
Георгий Чижевский (Фото: Городские власти Вознесенска)
В 101 год ушел из жизни украинский пловец Георгий Дмитриевич Чижевский, который выигрывал чемпионаты мира и установил рекорд Европы в своей возрастной категории.
Об этом сообщила пресс-служба городских властей Вознесенска, где родился спортсмен.
«Родился в 1924 году, он прошел войну, освобождал Украину и Европу, получил боевые награды. Всю свою жизнь посвятил плаванию, воспитав не одно поколение спортсменов, для которых стал не только тренером, но и примером силы духа, доброты и преданности делу», — говорится в заявлении.
Уже в зрелом возрасте Чижевский участвовал в национальных, континентальных и мировых соревнованиях по плаванию в своей возрастной категории. Он чемпион мира 2015 и 2017 годов, рекордсмен Европы на дистанции 200 метров брассом в категории 90+.
Чижевский участвовал в международных соревнованиях в Киеве, Львове и Будапеште. Он обладатель более 40 спортивных медалей и четырех кубков.
