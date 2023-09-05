Штурмовал вражеские позиции. Украинский легкоатлет погиб на войне с Россией

5 сентября, 23:13
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Юрий Мочульский (Фото:instagram.com/highjump_demyan/)

Юрий Мочульский (Фото:instagram.com/highjump_demyan/)

Легкоатлет Юрий Мочульский отдал жизнь в борьбе с российским оккупантами.

Известный украинский спортсмен Дмитрий Демьянюк сообщил, что 29 августа Юрий скончался при штурме вражеских позиций.

Демьянюк в Instagram опубликовал пост, который посвятил побратиму.

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«Я не верю, что тебя больше нет. Что мама осталась без сына, жена без мужа, а сестра без младшего брата. Ты был образцом для меня. Примером. Приехал из-за границы защищать свою страну и нашу семью в первый день войны. Когда другие убегали, мы вместе пошли в военкомат и вместе служили в 103 бригаде.

Мой первый отпуск был на твою свадьбу. Я так радовался этому. Радовался тебе. На второй отпуск навещал тебя с ранением в госпитале в Ровно. Ты пошел в «Азов». А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах. Невыносимая боль.

Самый добрый человек. Настоящий воин. Настоящий патриот. И настоящий герой", — написал Демьянюк.

instagram.com/highjump_demyan
Фото: instagram.com/highjump_demyan
instagram.com/highjump_demyan
Фото: instagram.com/highjump_demyan
instagram.com/highjump_demyan
Фото: instagram.com/highjump_demyan
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Мочульский до войны профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

В начале полномасштабной войны присоединился к 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Затем воевал на фронте в рядах бригады НГУ «Азов».

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Ранее сообщалось, что победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война России против Украины

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