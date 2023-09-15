«Мы никогда не услышим позитивных новостей». Друг Шумахера рассказал о здоровье гонщика

15 сентября, 17:00
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Шумахер является семикратным чемпионом Формулы-1 (Фото:Скриншот)

Шумахер является семикратным чемпионом Формулы-1 (Фото:Скриншот)

Джонни Херберт выступал вместе с Михаэлем Шумахером в чемпионате Формулы-1 за команду Benetton.

Херберт не уточнил, виделся ли он в последнее время с Шумахером, но, похоже, кое-какая информация у него есть.

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«Мы знаем, что никогда не услышим позитивных новостей. Это ужасная мысль о том, что он никогда не будет тем Михаэлем, которого мы все помним. Это грустно», — цитирует Херберта The Sun.

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Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил серьезные травмы головы после того, как упал во время катания на лыжах во французских Альпах. С тех пор информация о здоровье семикратного чемпиона мира держится в строжайшем секрете.

Джонни Херберт считает, что болезнь Михаэля серьезно изменила его младшего брата Ральфа.

«Ральфу пришлось сделать много вещей для семьи, для брата. Он повзрослел. И очень отличается от того человека, который выступал в Формуле-1», — заявил Херберт.

Ранее немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером. Это обернулось громким скандалом для издания.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Михаэль Шумахер Формула-1

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