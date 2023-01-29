Зеленский написал Макрону письмо по поводу российских спортсменах на Олимпиаде
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Президент Украины Владимир Зеленский направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону письмо о допуске России к Олимпиаде, которая должна пройти в Париже в 2024 году.
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в воскресенье, 29 января.
По словам Зеленского, попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры — «это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым».
«Якобы можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой […] В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться», — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что, готовясь к парижской Олимпиаде, нужно иметь уверенность в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие «для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма».
В ходе переговоров с Макроном 24 января Зеленский подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.
Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявив, что хочет объединить всех спортсменов со всего мира.
Зеленский заявил о лицемерии руководства МОК и пригласил Баха в Бахмут Донецкой области, который является одним из самых горячих участков фронта.