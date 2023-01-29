Зеленский написал Макрону письмо по поводу российских спортсменах на Олимпиаде 29 января, 22:22 Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону письмо о допуске России к Олимпиаде, которая должна пройти в Париже в 2024 году.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в воскресенье, 29 января.

По словам Зеленского, попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры — «это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым».

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«Якобы можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой […] В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что, готовясь к парижской Олимпиаде, нужно иметь уверенность в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие «для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма».

В ходе переговоров с Макроном 24 января Зеленский подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, заявив, что хочет объединить всех спортсменов со всего мира.

Зеленский заявил о лицемерии руководства МОК и пригласил Баха в Бахмут Донецкой области, который является одним из самых горячих участков фронта.