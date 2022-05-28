Раньше был поклонником Конора. Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным — СМИ
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал звездного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора за фото с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Independent.ie.
Свое мнение о бойце смешанных единоборств Зеленский высказал ирландским политикам во время их визита в Украину.
Так, президент Украины сказал, что раньше был поклонником Конора, но поменял мнение о нем после его фото с Путиным, которое было сделано в 2018 году во время проведения в России чемпионата мира по футболу.
Тогда Макгрегор поделился снимком с лидером РФ в Instagram и написал, что для него было честью находиться рядом с ним на таком грандиозном мероприятии.
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.
В последнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье, получив перелом ноги.
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