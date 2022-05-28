Раньше был поклонником Конора. Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным — СМИ

28 мая, 18:35
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В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал звездного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора за фото с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Independent.ie.

Свое мнение о бойце смешанных единоборств Зеленский высказал ирландским политикам во время их визита в Украину.

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Так, президент Украины сказал, что раньше был поклонником Конора, но поменял мнение о нем после его фото с Путиным, которое было сделано в 2018 году во время проведения в России чемпионата мира по футболу.

Видео дня

Тогда Макгрегор поделился снимком с лидером РФ в Instagram и написал, что для него было честью находиться рядом с ним на таком грандиозном мероприятии.

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.

В последнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье, получив перелом ноги.

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Теги:   Владимир Путин Смешанные единоборства Владимир Зеленский MMA Конор Макгрегор UFC

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