Раньше был поклонником Конора. Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным — СМИ 28 мая, 18:35 Цей матеріал також доступний українською В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал звездного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора за фото с главой РФ Владимиром Путиным.



Об этом сообщает Independent.ie.



Свое мнение о бойце смешанных единоборств Зеленский высказал ирландским политикам во время их визита в Украину.

Так, президент Украины сказал, что раньше был поклонником Конора, но поменял мнение о нем после его фото с Путиным, которое было сделано в 2018 году во время проведения в России чемпионата мира по футболу.

Видео дня

Тогда Макгрегор поделился снимком с лидером РФ в Instagram и написал, что для него было честью находиться рядом с ним на таком грандиозном мероприятии.

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.

В последнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье, получив перелом ноги.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.