«Победил бы Усика и Джейка Пола»: Беленюк назвал вид спорта, в котором лучше украинского чемпиона

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мнением по поводу боя с блогером Джейком Полом, который начал боксерскую карьеру, или с Александром Усиком.

Беленюк уверен, что он не оставил бы шансов им и другим боксерам, если бы поединок проходил по правилам борьбы.

«Выйти в ринг против Пола? Все зависит от того, какими были бы условия. Также нужно учитывать, что в боксе я совершенно ничего не смыслю. В боксе у меня были бы достаточно малы шансы победить Пола. Я начал бы с ним бороться, потому что там у меня больше шансов.

Реклама

Если бы мы сошлись в октагоне по правилам ММА? Для начала мне нужно нанести хоть какой-то удар, потому что у меня нет боевой техники. К бою с Полом мне нужно готовиться.

Давайте пофантазируем. Представим, что Джейк Пол мне позвонил и сказал: «Смотри, у нас есть полгода для того, чтобы провести ивент. За участие ты получишь десять миллионов долларов». Я отвечаю: «Без вопросов». В этот же день я иду брать уроки боксерской техники, ММА и всего остального. То есть задача поставлена и я к ней готовлюсь.

А пока у меня шансов и в ММА против него нет, потому что борьба отличается, у нас не бьют. Я точно знаю, что в борьбе я бы одолел Джейка Пола, как и Усика и других боксеров, которые тяжелее меня, потому что я в этом виде спорта 24 года и знаю, как бороться", — сказал Беленюк для BLIK.

Свой следующий бой Александр Усик проведет 19 июля против Даниэля Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Гвоздик вызвался на бой против боксера, который побеждал легендарного Майка Тайсона.