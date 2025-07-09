«Не пренебрегайте тревогами»: машина олимпийского чемпиона получила повреждения во время атаки РФ — видео
Автомобиль Жана Беленюка пострадал после обстрела Киева (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что его авто пострадало во время российской атаки.
Автомобиль находился на стоянке недалеко от дома, где проживает Беленюк. Рядом с машиной он нашел пулю.
«Выхожу утром на стоянку, в машине дырка, в асфальте пуля. Реалии сегодняшнего дня…
Очевидно, что осколок попал, и «вскрытие» покажет. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги!" - написал Жан Беленюк на своей странице в Facebook.
Беленюк завершил свою профессиональную карьеру в греко-римской борьбе после завоевания бронзы на Олимпиаде-2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что Россия разрушила офис Федерации футзала Киева.