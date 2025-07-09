Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что его авто пострадало во время российской атаки.

Автомобиль находился на стоянке недалеко от дома, где проживает Беленюк. Рядом с машиной он нашел пулю.

«Выхожу утром на стоянку, в машине дырка, в асфальте пуля. Реалии сегодняшнего дня…

Очевидно, что осколок попал, и «вскрытие» покажет. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги!" - написал Жан Беленюк на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Беленюк завершил свою профессиональную карьеру в греко-римской борьбе после завоевания бронзы на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что Россия разрушила офис Федерации футзала Киева.