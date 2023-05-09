«Будем смотреть Олимпиаду по ТВ». Жана Беленюка разозлило заявление главы МОК Томаса Баха 9 мая, 08:56 Жан Беленюк (Фото:Скриншот)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе на Играх в Токио и народный депутат высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к чемпионату мира по дзюдо.

Беленюк в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором написал, что по заявлению президента МОК Томаса Баха, украинские спортсмены будут смотреть Олимпиаду-2024 по телевизору.

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«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии Олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования», — сказал Бах.

«Учитывая последнее заявление президента МОК Томаса Баха и перечень стран-участниц ЧМ по дзюдо, мы будем иметь следующую тенденцию: россияне и белорусы будут завоевывать медали на ОИ-2024, а наши спортсмены имеют все шансы смотреть Олимпиаду по ТВ», — написал Беленюк.

Напомним, недавно Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

