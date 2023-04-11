Женская сборная Украины впервые за 14 лет вышла на чемпионат мира по гандболу 11 апреля, 21:28 Последний раз украинки выступали на чемпионате мира в 2009 году (Фото:handball.net.ua)

Женская сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 31:22 в ответном матче отборочного плей-офф и вышла на чемпионат мира-2023.

Обыграв Северную Македонию в первом матче 24:22, сборная Украины в ответном поединке, который проходил в Венгрии, не оставила сопернику шансов.

Украинка еще в первом тайме сделала серьезную заявку на победу, выиграв 24:12. Во втором тайме сине-желтые уступили 7:10, но это не помешало им одержать убедительную победу и впервые с 2014 года выйти на чемпионат мира.

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Лучший результат в своей истории женская сборная Украины по гандболу показала на ЧМ-2003, когда заняла четвертое место.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин состоится с 29 ноября по 17 декабря 2023 в Дании, Норвегии и Швеции.



Украина — Северная Македония 31:22 (24:12, 7:10)



Ранее сообщалось, что женская сборная Украины выиграла серебряные медали чемпионата мира по хоккею в группе третьего дивизиона.