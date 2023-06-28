Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории вышла в финал Золотой Евролиги
Украина в финале встретится с Бельгией или Швецией в финале (Фото:Федерация волейбола Украины)
Женская сборная Украины по волейболу во второй раз обыграла Чехию в полуфинале и вышла в финал Золотой Евролиги-2023.
В первом матче Украина победила Чехию 3:0, а во втором поединке — 3:1.
Украинки проиграли первую партию, но совершили камбэк, выиграв три последующие.
В финале Украина встретится с победителем противостояния Бельгия — Швеция (первый матч — 2:3).
Финал будет состоять из двух поединков, которые пройдут 6 и 9 июля.
Женская сборная Украины во второй раз в истории сыграет в финале Золотой Евролиги. В 2017 году украинская команда стала победительницей турнира, обыграв в финал Финляндию.
Чехия — Украина 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)
Ранее мужская сборная Украины по волейболу уступила Турции в финале Золотой Евролиги.