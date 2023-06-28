Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории вышла в финал Золотой Евролиги 28 июня, 22:19 Украина в финале встретится с Бельгией или Швецией в финале (Фото:Федерация волейбола Украины)

Женская сборная Украины по волейболу во второй раз обыграла Чехию в полуфинале и вышла в финал Золотой Евролиги-2023.

В первом матче Украина победила Чехию 3:0, а во втором поединке — 3:1.

Украинки проиграли первую партию, но совершили камбэк, выиграв три последующие.

В финале Украина встретится с победителем противостояния Бельгия — Швеция (первый матч — 2:3).

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Финал будет состоять из двух поединков, которые пройдут 6 и 9 июля.

Женская сборная Украины во второй раз в истории сыграет в финале Золотой Евролиги. В 2017 году украинская команда стала победительницей турнира, обыграв в финал Финляндию.

Чехия — Украина 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

Ранее мужская сборная Украины по волейболу уступила Турции в финале Золотой Евролиги.