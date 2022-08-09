Женская сборная Украины во второй раз в истории выиграла шахматную Олимпиаду 9 августа, 15:29 Украина опередила Грузию благодаря лучшим дополнительным показателям (Фото:FIDE via Facebook)

Женская сборная Украины завоевала золото шахматной Олимпиады-2022, которая проходила в индийском Ченнае.

В последнем туре украинки со счетом 3:1 одолели сборную Польши и набрали в итоге 18 очков.

Такое же количество баллов набрала и команда Грузии, но благодаря лучшим дополнительным показателям первое место заняла именно Украина. Бронзу завоевала сборная США.

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Соревнования состояли из 11 раундов, в которых участвовали 162 сборные.



В составе сборной Украины выступали Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса.

Для женской сборной Украина это второе в истории золото на шахматной Олимпиаде. Первую победу украинки одержали в 2006 году.

Ранее сообщалось, что путинского экс-помощника Аркадия Дворковича переизбрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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