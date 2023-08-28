Болезненное поражение. Женская сборная Украины вылетала с ЧЕ-2023 по волейболу, проиграв в невероятной игре Чехии 28 августа, 23:33 Сборная Украины (Фото:Федерация волейбола Украины)

В рамках 1/8 финала европейского турнира женские сборные Украины и Чехии определили сильнейшего.

В первом сете чешская сборная в моменте имела преимущество в семь очков, но наши девушки сумели вернуться в игру. В результате упорной борьбы именно Чехия выиграла первый сет (25:22).

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Во втором сете представительницы Чехии выглядели более успешно, пройдя всю дистанцию в положительном ключе — 25:22.

Третий сет отошел в копилку Украине. Изначально чешки сумели вернуться в игре, но в конце не справились с давлением от украинок — 25:20.

Четвертый сет прошел под диктовку нашей команды. Девушки разгромили соперниц — 25:10.

Решающий пятый сет прошел в драматическом стиле, а победу одержала сборная Чехии — 15:12.

Чехия — Украина 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)

Отметим, что в четвертьфинале сборная Чехии сыграет с национальной командой Сербии.

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Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Напомним, женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу.