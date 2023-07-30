Не помогла и Харлан. Сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию
Ольга Харлан (Фото:facebook.com/fencing.ukraine)
В поединке за третье место украинские саблистки разгромно уступили команде Южной Кореи.
Сегодня на чемпионате мира по фехтованию завершились женские соревнования в командной сабле. Увы, несмотря на героическую победу над США, украинские девушки возвращаются домой без наград.
После фиаско в полуфинале, сборная Украины в поединке за третье место не смогла оказать достойного сопротивления команде Южной Кореи — 32:45.
На чемпионате мира за сборную Украины выступали — Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.
Ранее на чемпионате мира разгорелся скандал вокруг Ольги Харлан, которая не пожала руку российской спортсменке.
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