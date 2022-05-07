«Люди совсем озверели». В России поддержали легкоатлета, бежавшего на соревнованиях в футболке с гербом Украины — СМИ
Александр Антонов финишировал вторым в забеге (Фото:соцсети)
Жители Екатеринбурга отреагировали на поступок легкоатлета Александра Антонова, который выступил в забеге в футболке с гербом Украины, сообщает E1.
После соревнований спортсмен, который подвергся критике, также стал получать слова поддержки и похвалы.
В его адрес писали:
- «Надеюсь, Александр справится с волной хейта. Поздравляю с почетным вторым местом!»
- «Александр, я вас поддерживаю! Люди совсем озверели»
- «Александр — молодец. А мрази — это те, у кого смелости хватает только в соцсетях что-то написать».
Но некоторые, как отмечает ресурс, обвинили Антонова в том, что он просто захотел словить хайп. Другие же просто призвали его дисквалифицировать.
В забеге Антонов финишировал вторым.
Ранее олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев дал жесткий ответ кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, породившей подонков».
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