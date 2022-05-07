«Люди совсем озверели». В России поддержали легкоатлета, бежавшего на соревнованиях в футболке с гербом Украины — СМИ

7 мая, 21:11
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Александр Антонов финишировал вторым в забеге (Фото:соцсети)

Александр Антонов финишировал вторым в забеге (Фото:соцсети)

Жители Екатеринбурга отреагировали на поступок легкоатлета Александра Антонова, который выступил в забеге в футболке с гербом Украины, сообщает E1.

После соревнований спортсмен, который подвергся критике, также стал получать слова поддержки и похвалы.

В его адрес писали:

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  • «Надеюсь, Александр справится с волной хейта. Поздравляю с почетным вторым местом!»
  • «Александр, я вас поддерживаю! Люди совсем озверели»
  • «Александр — молодец. А мрази — это те, у кого смелости хватает только в соцсетях что-то написать».
Видео дня

Но некоторые, как отмечает ресурс, обвинили Антонова в том, что он просто захотел словить хайп. Другие же просто призвали его дисквалифицировать.

В забеге Антонов финишировал вторым.

Ранее олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев дал жесткий ответ кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, породившей подонков».

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Герб Украины Легкая атлетика Екатеринбург

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