«Люди совсем озверели». В России поддержали легкоатлета, бежавшего на соревнованиях в футболке с гербом Украины — СМИ 7 мая, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Александр Антонов финишировал вторым в забеге (Фото:соцсети)

Жители Екатеринбурга отреагировали на поступок легкоатлета Александра Антонова, который выступил в забеге в футболке с гербом Украины, сообщает E1.

После соревнований спортсмен, который подвергся критике, также стал получать слова поддержки и похвалы.

В его адрес писали:

«Надеюсь, Александр справится с волной хейта. Поздравляю с почетным вторым местом!»

«Александр, я вас поддерживаю! Люди совсем озверели»

«Александр — молодец. А мрази — это те, у кого смелости хватает только в соцсетях что-то написать».

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Но некоторые, как отмечает ресурс, обвинили Антонова в том, что он просто захотел словить хайп. Другие же просто призвали его дисквалифицировать.

В забеге Антонов финишировал вторым.

Ранее олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев дал жесткий ответ кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзкой либероты, породившей подонков».



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