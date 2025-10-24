Одна из лучших биатлонисток мира получила приговор по делу о краже у партнерши по сборной

Французская биатлонистка Жулия Симон признала себя виновной в краже и мошенничестве в отношении своей партнерши по национальной команде Жюстин Брезаз-Буше.

Суд в Альбервиле (юго-восток Франции) приговорил 29-летнюю спортсменку к трем месяцам условного заключения и штрафу в 15 тысяч евро, сообщает Sweden Herald.

В 2023 году Брезаз-Буше заявила в полицию, что Симон воспользовалась ее банковской картой и совершила покупки на сумму до двух тысяч евро. Следствие также установило, что от действий биатлонистки пострадали еще два человека, в том числе физиотерапевт команды.

До начала процесса Симон настаивала на своей невиновности, однако во время слушания изменила позицию и призналась в содеянном.

«В моих действиях не было финансовых мотивов. Это было глупо и неразумно — я не имела необходимости так поступать», — отметила спортсменка.

Несмотря на скандал, Симон продолжает выступления в составе сборной Франции. В прошлом сезоне она завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира.

Симон — 10-кратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, победительница Кубка мира в сезоне 2022/23.

