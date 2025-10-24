«Победа справедливости над цинизмом»: Беленюк отреагировал на недопуск россиян и белорусов к Паралимпиаде

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал недопуск российских и белорусских спортсменов к Паралимпиаде-2026 .

Украинец написал пост на своей странице в Telegram, в котором поддержал решение Международных федераций.

«Международные федерации зимних видов спорта заняли принципиальную и мужественную позицию — не допустили представителей стран-агрессоров к квалификационным соревнованиям.

Несмотря на решение Международного паралимпийского комитета о возможном участии под нейтральным флагом, ни одна из ключевых федераций не предоставила им такого права.

Это победа справедливости над цинизмом и политическим давлением. Мир не позволяет агрессорам прикрываться спортом, когда за их спинами — война, смерть и разрушение.

Мы благодарим международные спортивные федерации за принципиальность и солидарность с цивилизованным миром".

Напомним, в сентябре 2025-го Генеральная ассамблея МПК проголосовала за отмену частичного приостановления членства Национальных паралимпийских комитетов РФ и Беларуси в МПК. Как следствие, были восстановлены все права и привилегии членства организаций в МПК и допущены к соревнованиям под своей символикой.

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, Италия с 6 по 15 марта, на них будет разыграно 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Кстати, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года только как «нейтральные» атлеты.