«Болезненная потеря для меня»: Гераскевич трогательно высказался об известном стронгмене, который погиб в бою против оккупантов
Павел Ищенко и Владислав Гераскевич (Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью Павел Ищенко погиб во время выполнения боевого задания на фронте.
Об этом написали в сообществе Богатырские игры.
«Большая трагедия в богатырском сообществе… Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Павел Ищенко», — говорится в заявлении.
Известный скелетонист Владислав Гераскевич трогательно высказался о смерти Ищенко, которого он хорошо знал.
«Очередная болезненная потеря для украинского спорта и лично для меня. Россия убила Павла Ищенко, украинского стронгмена, призера многочисленных национальных и международных соревнований по богатырскому многоборью.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, мы сотрудничали в направлении гуманитарной помощи на Киевщине. Соболезнования родным и близким. Слава Герою…", — написал Владислав в Инстаграме.
Отметим, 33-летний Ищенко родился в Гостомеле Киевской области. До того, как стать стронгменом, он был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом страны по пауэрлифтингу.
Соревновательную карьеру совмещал с тренерской деятельностью. Сильнейшим в Украине в богатырском многоборье Павел стал во время полномасштабной войны — в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.
