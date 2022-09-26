«Мировой спорт потеряет свое величие». Легенда украинского биатлона оскандалилась позорным заявлением о России и Беларуси 26 сентября, 16:46 В настоящее время Зубрилова живет в Беларуси (Фото:biathlon.com.ua)

Легенда украинского биатлона Елена Зубрилова оскандалилась позорным заявлением об отстранении от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.



Слова четырехкратной чемпионки мира приводит Прессбол.

«Думаю, что мировой спорт потеряет величие из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Видео дня

Читайте также: Натурализованных россиянок исключили из сборной Украины по биатлону

Потому что мировой спорт — это спорт для всех. А сейчас из-за отстранения идет ограничение прав спортсменов в первую очередь", — сказала Елена в эфире телеканала Беларусь 5.



Зубрилова — уроженка города Шостка (Сумская область). В 2002 году она сменила гражданство на белорусское и стала выступать под флагом этого государства. Елена дважды финишировала второй в общем зачете Кубка мира.

В настоящее время Зубрилова живет в Беларуси. В 2020 году она подписала открытое письмо деятелей спорта в поддержку режима Александра Лукашенко.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Россию и Беларусь могут вернуть в мировой спорт, когда будет восстановлена территориальная целостность страны, а два агрессора возместят весь нанесенный ущерб.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.