Из-за наводнения в Италии чемпион мира организует виртуальный этап Формулы-1 20 мая, 09:44 Ферстаппен организует виртуальную гонку (Фото:REUTERS/Isei Kato)

Из-за наводнения в Имоле организаторы Формулы-1 отменили Гран-при Эмилии-Романьи, которое должно было состояться в эти выходные. Однако пилот Макс Ферстаппен, нашел решение проблемы.

Действующий чемпион мира Ферстаппен, который вошел в рейтинг богачей-спортсменов по версии Forbes, вместе со свою киберспортивной командой планирует организовать собственное Гран-при, сообщает racingnews365.

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Гонка будет называться Real Racers Never Quit и состоится на виртуальном автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле 20−21 мая. В ней примут участие несколько пилотов Формулы-1.

Отмечается, что во время пандемии Covid-19 команда Ферстаппена Team Redline уже организовывала подобные мероприятия.

Также сообщалось, что мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес выиграл уличную гонку на Гран-при в Баку.