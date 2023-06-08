Российский футбольный клуб украл эмблему украинской команды — фото 8 июня, 16:21 ФК Металлург Запорожье (Фото:ФК Металлург Запорожье)

Российский футбольный клуб из Дагестана ЛФК Муцалаул украл эмблему украинского МФК Металлург.

Как сообщает Zorya Londonsk в Twitter, представитель страны-агрессора решил забрать знак запорожской команды.

Металлург использует свой символ как минимум с 2017 года, а российский клуб — с 2021 года.

Видео дня

russian clubs stealing Ukrainian club badge designs again part ♾️…



Check out lfk mutsalaul from dagestan whose club badge looks extremely similar to MFC Metalurh Zaporizhya’s



mutsalaul (L) have been using this badge since 2021…



Metalurh (R) since 2017 + prior pic.twitter.com/qzMec0Zsjm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 6, 2023

Отметим, что Металлург сыграет за выход в украинскую Премьер-лигу против Вереса. Матчи состоятся 10 и 14 июня.

Напомним, ранее российский футбольный клуб украл эмблему топ-команды Украины.

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