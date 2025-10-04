Самый большой успех в карьере. Украинская теннисистка вышла в финал турнира во Франции, выбив хозяйку кортов

В полуфинале турнира Подрез уверенно победила местную теннисистку Ким Киарелло со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился чуть больше часа. Подрез выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейка. Ее соперница ответила двумя подачами навылет, но допустила четыре двойных и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

Это самый большой успех в карьере украинки — ранее она не доходила даже до полуфиналов турниров такого уровня.

В решающем матче Вероника встретится с победительницей матча Манон Леонард (Франция) — Александра Шубладзе (Россия).

Подрез занимает 477 место в мировом рейтинге.

Вероника Подрез (Украина) — Ким Киарелло (Франция) 6:4, 6:1

