«Не прощу себе, если не поучаствую». Экс-первая ракетка Украины отправился в зону боевых действий 5 октября, 19:09 Александр Долгополов после начала российского вторжения вернулся в Украину (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов сообщил, что отправился в зону боевых действий, чтобы освободить украинские территории.

Долгополов опубликовал в пост в своем аканте в Instagram, в котором рассказал, что прошел военную подготовку и после объявления в РФ частичной мобилизации решил помочь украинской армии прогнать оккупантов.

Видео дня

«Больше оставаться в стороне не вижу возможности, несмотря на все ужасы, это исторический момент и не прощу себе, если не поучаствую. Берегите себя и не забывайте о помощи, которая вам по силам. Слава Украине!», – написал Долгополов.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов вернулся в Киев и пообещал быть в Украине победить в войне с Россией.



Позже он вместе с другим украинским экс-теннисистом Сергеем Стаховским побывали в Бахмуте и Краматорске, куда привезли необходимые вещи для воинов ВСУ.

